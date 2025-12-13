Una funivia urbana a Parigi | la nuova frontiera del trasporto pubblico ed è anche la più lunga d’Europa Il video

Il 13 dicembre 2025 segna l’apertura della Câble C1, la prima cabinovia urbana di Parigi e la più lunga d’Europa. Questa innovativa linea sospesa sopra i tetti della città rappresenta una nuova frontiera nel trasporto pubblico, offrendo un collegamento panoramico e sostenibile tra i quartieri parigini. Un passo avanti verso un sistema di mobilità più efficiente e futuristico.

Parigi, 13 dicembre 2025 – Sospesi sopra i tetti di Parigi. Oggi, 13 dicembre, apre la linea Câble C1 – letteralmente ‘Cavo C1’ – la prima cabinovia della città e la più lunga d’Europa. Il tragitto, lungo 4,5 chilometri, è perfettamente integrato nel sistema del trasporto pubblico della capitale francese e della sua periferia. Collega in 18 minuti – meno della metà del tempo rispetto all’autobus – i comuni di Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, nel dipartimento Val-de-Marne. Cinque stazioni nella periferia sudest di Parigi, zona densamente popolata, attraversata da autostrade e binari dell’alta velocità, per cui il prolungamento della metropolitana o la costruzione di un tram non rientravano tra le opzioni. Quotidiano.net

