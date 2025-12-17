Il Cartel Jalisco Nueva Generación in Europa | la nuova frontiera del narcotraffico messicano

Il Cartel Jalisco Nueva Generación ha ampliato la propria influenza oltre i confini del Messico, trasformando l’Europa in una nuova frontiera del narcotraffico. Questa espansione strategica rappresenta una minaccia crescente, con conseguenze significative per la sicurezza e l’ordine pubblico sui diversi territori europei.

L'Europa non è più soltanto un mercato da rifornire: è diventata un'estensione strategica dell'impero criminale del Cartel Jalisco Nueva Generación. Da alcuni anni i servizi di intelligence europei — soprattutto olandesi, portoghesi, spagnoli e belgi — descrivono una presenza messicana sempre più strutturata. Non si tratta di cellule armate o di "plaza" come in Messico, ma di una rete di broker, chimici, facilitatori e uomini di fiducia che operano sotto traccia, incrociando i clan europei già attivi sulle principali rotte della cocaina.

