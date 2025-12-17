Il Cartel Jalisco Nueva Generación ha ampliato la propria influenza oltre i confini del Messico, trasformando l’Europa in una nuova frontiera del narcotraffico. Questa espansione strategica rappresenta una minaccia crescente, con conseguenze significative per la sicurezza e l’ordine pubblico sui diversi territori europei.

© Panorama.it - Il Cartel Jalisco Nueva Generación in Europa: la nuova frontiera del narcotraffico messicano

L’Europa non è più soltanto un mercato da rifornire: è diventata un’estensione strategica dell’impero criminale del Cartel Jalisco Nueva Generación. Da alcuni anni i servizi di intelligence europei — soprattutto olandesi, portoghesi, spagnoli e belgi — descrivono una presenza messicana sempre più strutturata. Non si tratta di cellule armate o di “plaza” come in Messico, ma di una rete di broker, chimici, facilitatori e uomini di fiducia che operano sotto traccia, incrociando i clan europei già attivi sulle principali rotte della cocaina. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Nuovo centro in Svezia: il Nord Europa diventa la nuova frontiera dell’acciaio speciale

Leggi anche: Una funivia urbana a Parigi: la nuova frontiera del trasporto pubblico ed è anche la più lunga d’Europa. Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La HISTORIA del CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CJNG - El Documental

¿Regresa el monopolio del Cártel de Guadalajara con el Cártel Jalisco Nueva Generación? (Segunda de dos partes) - La reducción de los homicidios durante el primer año del nuevo gobierno, decía la semana pasada, parece ser el efecto combinado de, por un lado, combatir más eficazmente a las redes criminales ... elfinanciero.com.mx

Desarticulan una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación en España, informan autoridades - Una operación conjunta de la Policía Nacional de España, con la Administración de Control de Drogas Eestadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades policiales de Países Bajos ... cnnespanol.cnn.com

Avviso di sciopero Immagine Avviso cartello giallo Si comunica che l'Organizzazione Sindacale CGIL ha proclamato uno Sciopero Generale Nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata del 12 dicembre 2025. - facebook.com facebook