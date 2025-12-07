Meloni sente Zelensky | Sostegno al piano di pace degli Usa invieremo nuove forniture energetiche a Kiev
La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei”, fa sapere in una nota Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, Meloni “ ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura”. “Funzionale a tale percorso – aggiungono – è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giorgia Meloni sente Donald Trump: “E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina”
**Venezuela: Meloni sente madre Trentini, 'massimo impegno per esito positivo'**
Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela, Meloni sente la madre: "Massimo impegno per esito positivo"
La Meloni sente il fiato sul collo della maggioranza numerica del campo largo. Ma cambiare legge elettorale, con o senza premierato, sarà un problema. Approfondiamo https://www.ilsussidiario.net/news/dietro-le-quinte-premierato-legge-elettorale-ed-euro - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina-Russia, telefonata Meloni-Zelensky: "Italia sostiene piano Usa" Vai su X
Meloni sente Zelensky: "Sostegno all'Ucraina e al negoziato", presto un incontro a Roma - Telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si incontreranno a Roma nei prossimi giorni. Si legge su iltempo.it
Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader - Giorgia Meloni sente al telefono il presidente ucraino Zelensky, annunciando una sua imminente vista a Roma e ribadendo il "sostegno al processo negoziale ... Secondo fanpage.it
Ucraina: Meloni sente Zelensky, sostegno a Kiev e negoziato pace - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si legge su agenzianova.com