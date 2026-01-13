Semplice Cliente la leggenda di Mario Magnotta all' Uci Cinemas Palermo solo per un giorno

Il film “Semplice Cliente”, diretto da Alessio De Leonardis, sarà proiettato all'Uci Cinemas Palermo per un giorno. Basato sulla leggenda di Mario Magnotta, questa storia racconta come, quarant’anni prima dei social, la voce di un uomo comune potesse diventare un fenomeno nazionale. Un’occasione per riscoprire un capitolo della cultura italiana e riflettere sul potere delle parole e delle storie condivise.

Quarant'anni prima dei social, la voce di un uomo comune diventava un caso nazionale. Arriva al cinema "Semplice Cliente", il nuovo film di Alessio De Leonardis. Prodotto da Duende Film e distribuito da Mescalito Film, il docufilm esce in sala in tutta Italia. Un viaggio tra ironia e malinconia.

