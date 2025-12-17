UCI Cinemas Casoria | un Natale e un Capodanno ricchi di eventi anteprime e attività per tutta la famiglia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivi un Natale e un Capodanno indimenticabili all’UCI Cinemas Casoria, tra anteprime esclusive, eventi speciali e divertenti attività per tutta la famiglia. Dal weekend del 20 e 21 dicembre fino al 23, i piccoli potranno partecipare a laboratori creativi, decorare palline natalizie, scrivere letterine e dare sfogo alla fantasia. Un’occasione unica per condividere momenti di gioia, magia e divertimento durante le festività.

uci cinemas casoria un natale e un capodanno ricchi di eventi anteprime e attivit224 per tutta la famiglia

© 2anews.it - UCI Cinemas Casoria: un Natale e un Capodanno ricchi di eventi, anteprime e attività per tutta la famiglia

Nel periodo dal weekend del 20 e 21 fino al 23 dicembre, nell’UCI Cinemas Casoria saranno organizzate attività natalizie per i bambini, con momenti di gioco e creatività come la decorazione di palline per l’albero di Natale la scrittura della letterina di Natale, disegni a tema da colorare.  UCI Cinemas Casoria, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone . 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche: UCI Cinemas | Natale e Capodanno ricchi di eventi e anteprime

Leggi anche: Si illumina Lucca Magico Natale, un fine settimana denso di eventi tra mercati, musica e attività

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

UCI Cinemas Casoria: dal 4 al 10 dicembre torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film.

uci cinemas casoria nataleUCI CINEMAS - Un Natale e un Capodanno ricchi di eventi, anteprime e attività per tutta la famiglia - UCI Cinemas Casoria, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone un calendario di iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa, che unisce grandi film ... napolimagazine.com

uci cinemas casoria nataleL'INIZIATIVA - A Natale il grande schermo si accende con UCI Cinemas a Napoli: i film in programmazione - UCI Cinemas si prepara a vivere il Natale con un’offerta ricca di emozioni pensata per coinvolgere ogni tipo di pubblico: film imperdibili, atmosfere accoglienti, tecnologia all’avanguardia e un regal ... napolimagazine.com

uci cinemas casoria nataleNatale e Capodanno all’insegna di iniziative per tutta la famiglia al cinema - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Uci Cinemas Arezzo, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone alcune iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa. msn.com

programmazione uci casoria

Video programmazione uci casoria

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.