UCI Cinemas Casoria | un Natale e un Capodanno ricchi di eventi anteprime e attività per tutta la famiglia

Vivi un Natale e un Capodanno indimenticabili all’UCI Cinemas Casoria, tra anteprime esclusive, eventi speciali e divertenti attività per tutta la famiglia. Dal weekend del 20 e 21 dicembre fino al 23, i piccoli potranno partecipare a laboratori creativi, decorare palline natalizie, scrivere letterine e dare sfogo alla fantasia. Un’occasione unica per condividere momenti di gioia, magia e divertimento durante le festività.

© 2anews.it - UCI Cinemas Casoria: un Natale e un Capodanno ricchi di eventi, anteprime e attività per tutta la famiglia Nel periodo dal weekend del 20 e 21 fino al 23 dicembre, nell'UCI Cinemas Casoria saranno organizzate attività natalizie per i bambini, con momenti di gioco e creatività come la decorazione di palline per l'albero di Natale la scrittura della letterina di Natale, disegni a tema da colorare. UCI Cinemas Casoria, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone .

L'INIZIATIVA - A Natale il grande schermo si accende con UCI Cinemas a Napoli: i film in programmazione - UCI Cinemas si prepara a vivere il Natale con un’offerta ricca di emozioni pensata per coinvolgere ogni tipo di pubblico: film imperdibili, atmosfere accoglienti, tecnologia all’avanguardia e un regal ... napolimagazine.com

Natale e Capodanno all’insegna di iniziative per tutta la famiglia al cinema - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Uci Cinemas Arezzo, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone alcune iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa. msn.com

programmazione uci casoria

A grande richiesta nuovi saluti in sala con Nino e Toni D’Angelo per “NINO. 18 GIORNI” 20 novembre ore 20.30 The Space Napoli (NAPOLI) 20 novembre ore 21.15 Cinema Metropolitan (NAPOLI) 21 novembre ore 20.45 Uci Cinemas Casoria (NAPOLI) 23 no - facebook.com facebook

