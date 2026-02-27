Ubriaco perde la gamba in scooter Comune condannato a risarcirlo

Un incidente avvenuto anni fa ha portato a una richiesta di risarcimento nei confronti del Comune. Dopo aver perso il controllo dello scooter, un uomo si è scontrato con un muretto e ha subito gravi conseguenze. La vicenda si è protratta nel tempo, arrivando a una decisione legale che stabilisce un obbligo di risarcimento.

Si schianta contro il muretto della rotonda e perde una gamba. Dopo tredici anni arriva la svolta: il Comune dovrà pagare. La Corte d'Appello di Bologna ha ribaltato in parte la sentenza del Tribunale di Rimini sull'incidente avvenuto nella notte del 17 agosto 2013, in viale Milano a Riccione, all'altezza della rotatoria di piazzale Curiel. Un motociclista riminese, allora 54enne, in sella Yamaha T 400 finì contro un manufatto in laterizio al centro dell'isola spartitraffico, dopo aver urtato con lo scooter contro un cordolo perdendo così il controllo. L'urto fu devastante. Il 54enne rimase a terra, ferito in modo gravissimo. Le lesioni riportate nello schianto furono tali da rendere necessaria l'amputazione parziale della gamba destra.