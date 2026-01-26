Condannato a 2 anni e 6 mesi il carabiniere fuori servizio che investì Daniele Virgili amputandogli la gamba

Il carabiniere fuori servizio condannato a 2 anni e 6 mesi per l’incidente in cui investì Daniele Virgili, amputandogli una gamba. L’accaduto si verificò il 7 novembre 2024 in via Tiburtina a Roma, quando l’uomo di 48 anni, alla guida di un veicolo, travolse il neo agente della polizia locale. La sentenza riflette l’esito del procedimento giudiziario basato sull’accordo di patteggiamento.

L'agente della polizia locale di Roma Capitale venne travolto sulla via Tiburtina il 7 novembre del 2024. L'automobilista ha patteggiato la pena Due anni e sei mesi di reclusione: è la pena patteggiata dall'automobilista di 48 anni, che nella tarda serata del 7 novembre del 2024 travolse in via Tiburtina a Roma, all'altezza del Grande raccordo anulare, il neo assunto agente della polizia locale di Roma Capitale, all'epoca dei fatti in servizio al Gruppo Tiburtino, Daniele Virgili, 26 anni, che per le gravi lesioni riportate subì l'amputazione di una gamba. Dai rilievi della polizia stradale emerse che il mezzo guidato dal carabiniere del Ros fuori servizio andava a oltre 70 chilometri orari di velocità e che il 48enne guidava sotto l'effetto di alcol.🔗 Leggi su Romatoday.it

Daniele Virgili, l’agente travolto da un carabiniere ubriaco: “Grande aiuto da Bebe Vio, sogno le Paralimpiadi”Nel novembre 2024, Daniele Virgili, agente della Polizia Locale di Roma Capitale, ha subito la perdita di una gamba in un incidente causato da un carabiniere ubriaco.

Leggi anche: Omicidio stradale, condannato a 3 anni l'uomo che investì Bruna Vaccari a Concordia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: ESTORSIONE IN VIALE NERVI: IL NIPOTE DEI TRAVALI CONDANNATO A 2 ANNI E 6 MESI; Condannato a 2 anni, è stato arrestato in stazione a Brescia; Giocatore d’azzardo condannato a 2 anni di carcere per lo scandalo delle scommesse NBA; Rintracciato a Dubai 39enne di Noale condannato, l'avvocato: Chiederemo i domiciliari.

Traffico illecito di rifiuti con stoccaggio nel novarese: imprenditore condannato a 2 anniSecondo gli investigatori, l’uomo faceva parte del «livello superiore», quello dislocato in Calabria: «E’ trattato da tutti gli altri indagati con grandissima deferenza». Era considerato vicino a quel ... lavocedinovara.com

Ubriaco e drogato investe una donna incinta alla fermata del bus: 39enne albanese condannato a 2 anni e 2 mesiCONEGLIANO (TREVISO) - Era senza la patente guida, che gli era stata revocata, e pure imbottito di cocaina quando, il 4 novembre 2021, ha perso il controllo della sua Reanult Clio finendo ... ilgazzettino.it

Il militare del Ros ha patteggiato per le lesioni gravissime procurate al vigile urbano Daniele Virgili di Tivoli - facebook.com facebook