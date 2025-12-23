Ubriachi alla guida quattro denunce e 6 patenti ritirate a Salsomaggiore

Nella giornata a Salsomaggiore i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali, denunciando quattro persone per guida sotto l’effetto di alcol e ritirando sei patenti. L’intervento fa parte di un’operazione mirata a garantire la sicurezza sulle strade, in linea con le recenti disposizioni sul rispetto del codice della strada. L’attività ha coinvolto un presidio coordinato di forze dell’ordine per prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

I carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, garantendo continuità sull'osservanza del nuovo codice della strada, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio mettendo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto al controllo della.

