Alla guida ubriachi con un coltello e senza rispettare i divieti | arresti multe e patenti ritirate nel fine settimana

Nel fine settimana, i carabinieri del Vco hanno intensificato i controlli, con interventi che hanno portato all’arresto di un uomo di 57 anni a Bannio Anzino. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida sotto l’effetto di alcool, in possesso di un coltello e senza rispettare i divieti, con conseguenti multe e il ritiro della patente. Il servizio dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

In particolare i carabinieri di Bannio Anzino hanno rintracciato e dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica di Torino, traendo in arresto un cittadino ossolano di 57 anni. L’uomo doveva scontare una condanna definitiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per una violazione del codice della strada relativa alla guida in stato di ebbrezza, commessa nel 2019. A Gravellona Toce invece è stato denunciato un 32enne residente nel Verbano che, fermato durante un controllo stradale, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,02 gl. Sempre a Gravellona Toce, un cittadino ucraino controllato alla guida del proprio veicolo è stato trovato in possesso di un coltello multiuso con lama di 6 centimetri, successivamente sequestrato.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su guida ubriachi

Durante le festività natalizie, i carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale, fermando diversi conducenti sotto l’effetto di alcol.

Ultime notizie su guida ubriachi

