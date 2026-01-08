Reset i sindacati affrontano le criticità in terza commissione | Il Comune eviti perdite anche nel 2026
In terza commissione si è svolta un’audizione sulla situazione della Reset, richiesta dalla Filcams Cgil Palermo. La discussione ha riguardato le criticità economico-finanziarie della società per il 2025 e le possibili ripercussioni anche nel 2026. L’obiettivo è trovare soluzioni che evitino ulteriori perdite e garantiscano stabilità alla gestione futura.
Si è svolta in terza commissione l’audizione chiesta dalla Filcams Cgil Palermo per affrontare la situazione critica della Reset, così come emerge dall’andamento economico finanziario della società per l’anno 2025. La Filcams ancora una volta ha richiesto alla politica di intervenire. “L’azienda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
