Reset i sindacati affrontano le criticità in terza commissione | Il Comune eviti perdite anche nel 2026

In terza commissione si è svolta un’audizione sulla situazione della Reset, richiesta dalla Filcams Cgil Palermo. La discussione ha riguardato le criticità economico-finanziarie della società per il 2025 e le possibili ripercussioni anche nel 2026. L’obiettivo è trovare soluzioni che evitino ulteriori perdite e garantiscano stabilità alla gestione futura.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.