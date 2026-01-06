Quando gli intellettuali affrontano il tema della politica, spesso si lasciano coinvolgere da opinioni soggettive e convinzioni personali. La loro autorevolezza può portarli a esprimersi in modo approssimativo o poco critico, rischiando di perdere di vista la complessità delle questioni. Questo comportamento, più che un confronto equilibrato, può risultare in una comunicazione meno oggettiva e più influenzata da interessi o percezioni soggettive.

Perché gli intellettuali, gli accademici, storici e filosofi accreditati, quando parlano di politica sragionano? Più sono petulanti, più inseguono il suono della loro voce autorevo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando gli intellettuali parlano di politica, sragionano

Leggi anche: Di cosa parlano gli italiani al bar? Calcio e politica sempre primi, ma tra gli argomenti più gettonati c’è anche qualche sorpresa

Leggi anche: La polemica Giuli-Veneziani e gli intellettuali di destra: i meriti e le impazienze

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quando gli intellettuali parlano di politica, sragionano - Massimo Cacciari e Franco Cardini hanno posizioni stravaganti su Maduro: il primo dice che siccome il diritto internazionale è debole, l'Europa deve abbandonare l'Ucraina al suo destino, il secondo eq ... ilfoglio.it