Iniziative | Acqua Buona sulle mense delle scuole di tutta la Valgraziosa

Nelle mense scolastiche di Calci, con la ripresa delle restrizioni, è stata riattivata l’offerta di acqua del rubinetto in caraffa, promuovendo un consumo più sostenibile e consapevole tra gli studenti della Valgraziosa.

Calci (PI), 27 gennaio 2026 – Nelle mense scolastiche dei plessi di Calci, una volta terminate le restrizioni legate alla pandemia, si è ripreso a servire acqua del rubinetto in caraffa. L’obiettivo è quello di favorire sia una cultura del rispetto e della salvaguardia della risorsa idrica e dell'ambiente, sia comportamenti ecologicamente sostenibili e solidali. Un servizio che è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale calcesana e che è sostenuto anche da Acque Spa. Il gestore idrico, infatti, per una maggiore sicurezza, attraverso il progetto “Acqua Buona” offre ai Comuni controlli analitici periodici sull’acqua erogata nelle mense scolastiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Calci, nelle mense scolastiche dei plessi, si è ripristinato il servizio di acqua del rubinetto in caraffa, riprendendo una consuetudine interrotta durante la pandemia.

