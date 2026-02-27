Turismo si chiude Btm Italia 2026 | +8% visitatori e 13mila appuntamenti in tre giorni

Si è conclusa oggi presso la Fiera del Levante di Bari la dodicesima edizione di Btm Italia 2026, la fiera internazionale dedicata al turismo. Durante i tre giorni di evento sono stati registrati un aumento dell’8% dei visitatori e sono stati organizzati circa 13.000 appuntamenti. La manifestazione ha coinvolto operatori e aziende provenienti da diversi Paesi, offrendo spazio a incontri e presentazioni.

Si è conclusa oggi, 27 febbraio, presso la Fiera del Levante di Bari, Btm Italia 2026, fiera internazionale del turismo giunta alla sua XII edizione. Tre giorni di business, formazione, confronto istituzionale e innovazione che hanno scritto una pagina nuova nella storia della manifestazione, con un aumento dell'8% dei visitatori.