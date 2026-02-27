Tumori femminili l' associazione Loto Odv potenzia il reparto del Morgagni | donato un nuovo lettino

L’associazione Loto Odv ha donato un nuovo lettino da visita ginecologica all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi presso l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Luca Savelli. La donazione mira a potenziare i servizi dedicati ai tumori femminili nell’ospedale.

All’iniziativa ha contribuito anche un gruppo di amiche che, in occasione del Natale, ha scelto di rinunciare allo scambio dei regali devolvendo il valore economico all’associazione Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la cerimonia di consegna di un lettino da visita ginecologica destinato all’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia di Forlì, diretta da Luca Savelli. La donazione è stata resa possibile dal comitato territoriale forlivese di Loto Odv, grazie ai proventi ricavati dalla vendita solidale dei prodotti natalizi 2025. All’iniziativa ha contribuito anche un gruppo di amiche che, in occasione delle festività natalizie, ha scelto di rinunciare allo scambio dei regali devolvendo il corrispondente valore economico all’associazione e sostenendo così l’acquisto della strumentazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'istituto comprensivo 4 dona un lettino da visita al reparto di PediatriaIl dispositivo, già consegnato e collocato in reparto, è stato presentato alla comunità scolastica in un momento di incontro tra scuola e ospedale...

Casco refrigerante, poltrona e lettino medico: nuove strumentazioni al reparto di oncologiaGALLIPOLI - Una notizia bella e confortante, che in questi giorni di festa si sente ancora di più, è quella che pochi giorni fa ha visto la consegna...

Temi più discussi: Al Policlinico arriva il Flexitron, radioterapia super mirata e meno invasiva per i tumori femminili/ VIDEO; Ragusa e l'individuazione precoce del tumore alla mammella; Tumore dell'endometrio, dostarlimab in prima linea insieme alla ch; Serie A Women e MSD Italia insieme per bloccare l’HPV.

Torna a Rieti Ottobre rosa, la campagna di prevenzione dei tumori femminiliDedicata interamente alle donne e promossa dalla Regione Lazio, a Rieti prevede iniziative e percorsi di prevenzione, tanto nel Capoluogo quanto in Provincia, in collaborazione con le Associazioni di ... quotidianosanita.it

Tumore dell’endometrio, immunoterapia rimborsata per tutte le pazientiL'immunoterapia entra in prima linea nel trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o recidivante per tutte le ... dica33.it