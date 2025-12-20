Listeriosi in aumento in Europa | è l’infezione alimentare più grave per ricoveri e decessi

In Europa crescono i casi gravi di listeriosi. Le infezioni da Listeria monocytogenes hanno registrato nel 2024 la più alta percentuale di ricoveri e decessi tra tutte le malattie di origine alimentare. È quanto emerge dall’ultima edizione del Rapporto Zoonosi, pubblicato dall’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che analizza la diffusione delle malattie trasmesse da animali e alimenti nei 27 Stati membri dell’Unione europea, nel Regno Unito e in altri otto Paesi extra UE. Listeria, pochi casi ma le conseguenze sono gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

