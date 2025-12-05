Scherma | i fiorettisti sfiorano il bottino pieno nei preliminari in Coppa del Mondo Fuori Rosatelli

Giornata quasi perfetta per il fioretto italiano. Dopo che la formazione femminile ha sfiorato il bottino pieno nella gara individuale di Busan (Corea del Sud), in quel di Fukuoka (Giappone) altri undici schermidori si sono assicurati la presenza per il tabellone principale della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Ma andiamo con ordine. Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, in virtù del ranking, si sono assicurati il pass di diritto. A raggiungerli fin dalla fase a gironi sono stati invece Giulio Lombardi, Tommaso Martini ed Edoardo Luperi. Leggermente più lungo invece il percorso di Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Lorenzo Nista, i quali hanno dovuto affrontare in modo brillante il tabellone preliminare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: i fiorettisti sfiorano il bottino pieno nei preliminari in Coppa del Mondo. Fuori Rosatelli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una festa alla Casa della Scherma di Jesi! Nel weekend abbiamo ospitato con orgoglio la 1ª Prova Regionale Promozionale, che ha riunito tantissimi giovani fiorettisti e spadisti da tutta la regione. Una giornata di sport, entusiasmo e prime emozioni in p - facebook.com Vai su Facebook

Scherma: i fiorettisti sfiorano il bottino pieno nei preliminari in Coppa del Mondo. Fuori Rosatelli - Dopo che la formazione femminile ha sfiorato il bottino pieno nella gara individuale di Busan (Corea del ... Lo riporta oasport.it

Mondiali scherma, tocca a fiorettisti e spadiste. Bene Fiamingo - Sono cominciati in Georgia i Mondiali di scherma: en plein di vittorie nel girone per Rossella Fiamingo, che ha staccato il pass per il tabellone principale della spada. Lo riporta ilmessaggero.it

Scherma, l'Italia vince tre Coppe del Mondo: fioretto uomini, fioretto e spada donne - e secondi a Vancouver, i ragazzi del CT Simone Vanni hanno messo il punto ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Mondiali scherma, oro ai fiorettisti - La squadra italiana di fioretto maschile si aggiudica l'oro ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Come scrive rainews.it