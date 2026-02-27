Donald Trump ha dichiarato di stare considerando un’eventuale acquisizione di Cuba, descrivendo il processo come “amichevole”. La sua comunicazione arriva mentre si discute di possibili accordi tra gli Stati Uniti e l’isola caraibica. Il presidente ha fatto questa affermazione durante un intervento pubblico, senza fornire ulteriori dettagli o tempi relativi a questa possibile iniziativa.

WASHINGTON, 27 FEB – Donald Trump ha detto che sta valutando la possibilità di “un’acquisizione amichevole di Cuba”. “Ci sono tante persone che vogliono tornarci”, ha aggiunto il presidente americano parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. (ANSA). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump valuta “un’acquisizione amichevole di Cuba”

