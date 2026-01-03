Trump | dopo il Venezuela parleremo di Cuba

Durante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, dopo aver affrontato la crisi in Venezuela, il tema si concentrerà anche su Cuba. Trump ha sottolineato come gli sviluppi venezuelani possano influenzare la situazione nell’isola caraibica, evidenziando l’interconnessione delle questioni politiche nella regione. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti azioni militari statunitensi in Venezuela.

Trump: dopo il Venezuela, finiremo per parlare di Cuba Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha affermato che la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maduro avrà ripercussioni anche su Cuba, intervenendo in conferenza stampa dopo l’attacco militare americano in Venezuela. “Penso che Cuba sarà qualcosa di cui finiremo per parlare”, ha dichiarato Trump nella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

