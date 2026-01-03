Trump | dopo il Venezuela parleremo di Cuba
Durante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che, dopo aver affrontato la crisi in Venezuela, il tema si concentrerà anche su Cuba. Trump ha sottolineato come gli sviluppi venezuelani possano influenzare la situazione nell’isola caraibica, evidenziando l’interconnessione delle questioni politiche nella regione. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti azioni militari statunitensi in Venezuela.
Trump: dopo il Venezuela, finiremo per parlare di Cuba Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha affermato che la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maduro avrà ripercussioni anche su Cuba, intervenendo in conferenza stampa dopo l’attacco militare americano in Venezuela. “Penso che Cuba sarà qualcosa di cui finiremo per parlare”, ha dichiarato Trump nella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Venezuela, Trump avvera il sogno del regime change dei falchi repubblicani. E ora Cuba trema
Leggi anche: Il Venezuela come Cuba, è la nuova linea rossa tra Washington e il Cremlino: il Madman Plan di Donald Trump
Maduro pronto a parlare con Usa di lotta alla droga; Venezuela-Usa, prove di distensione dopo l'escalation. Maduro sente Trump: Droga e petrolio, pronto al dialogo; Zelensky: «Con Trump parleremo della questione territoriale»; Netanyahu è da Trump: «Parleremo del disarmo di Hamas».
Venezuela, Trump dopo cattura Maduro: “Gestiremo Paese in attesa transizione sicura”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trump dopo cattura Maduro: “Gestiremo Paese in attesa transizione sicura”. tg24.sky.it
Trump: «Governeremo il Venezuela fino alla transizione, petrolio sotto il controllo Usa» - Gli Stati Uniti governeranno il Venezuela fino a una completa transizione politica dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. italiaoggi.it
Venezuela, parla Trump dopo l'attacco: “Governeremo fino alla transizione, le compagnie petrolifere americane inizieranno a fare soldi per il Paese” - Sono diversi i punti principali espressi dal presidente americano, Donald Trump, nella conferenza stampa organizzata nella sua residenza di Mar- ildolomiti.it
ABC News sta SPINGENDO la guerra di Trump in Venezuela? | Idioti utili
Trump dice che gli Stati Uniti controlleranno il Venezuela: anche se non è chiaro come: in un messaggio confuso ha detto che dovrà esserci una «transizione» dopo l’attacco e la cattura di Maduro. Tutti gli aggiornamenti sul liveblog, man mano che arrivano: - facebook.com facebook
La diretta video della conferenza stampa di Trump dopo l'attacco x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.