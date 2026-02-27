Trump | Sto valutando un’acquisizione amichevole di Cuba

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di stare considerando un'acquisizione amichevole di Cuba. La proposta è stata annunciata durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sullo stato dei negoziati o sulle modalità di eventuale accordo. La dichiarazione ha suscitato sorpresa tra gli osservatori, che seguono da vicino le dinamiche tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti in merito alla proposta.

L’amministrazione Usa ha intensificato la pressione su Cuba nelle ultime settimane. Gli Stati Uniti hanno imposto un blocco petrolifero e restrizioni economiche che stanno aggravando la crisi sull’isola, e Washington ha cercato di sfruttare questa fragilità per spingere verso una maggiore influenza politica ed economica di Washington. Nel frattempo, è esplosa anche una vicenda virale nei media internazionali: un motoscafo registrato in Florida con a bordo almeno dieci cubani armati è entrato nelle acque territoriali vicino all’Avana, scatenando uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza cubane. Secondo il governo de L’Avana, quattro dei sospetti sono rimasti uccisi e sei feriti, mentre alcuni media riferiscono che tra le vittime ci sarebbe almeno un cittadino statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

