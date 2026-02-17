Bambino trapiantato Meloni chiama la mamma | Faremo giustizia

Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino trapiantato, dopo aver scoperto che il cuore ricevuto dal bambino era danneggiato. La telefonata arriva poco dopo che il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. La presidente del Consiglio ha promesso che verrà fatta giustizia. La vicenda ha suscitato molta attenzione in città, dove i genitori chiedono risposte chiare e un intervento rapido.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia Mercolino, madre del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore risultato danneggiato. Lo apprende LaPresse dal legale della famiglia, avvocato Francesco Petruzzi. “ Faremo il possibile per fare giustizia “, avrebbe detto la premier. Telefonata di vicinanza e di solidarietà anche dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Presidente Bambino Gesù: “Ci rimettiamo al parere degli esperti”. L’ospedale Bambino Gesù “è sempre disponibile” e segue la vicenda relativa al bambino con il cuore ‘ bruciato ‘. 🔗 Leggi su Lapresse.it

