In Iran, crescono le tensioni con proteste, blackout di internet e scontri armati a Teheran. La Farnesina ha emesso un avviso di massima cautela, raccomandando di evitare viaggi nel Paese. La situazione rimane instabile e richiede attenzione, anche per i cittadini italiani presenti o intenzionati a recarsi in Iran. È importante seguire aggiornamenti ufficiali e rispettare le indicazioni delle autorità competenti.

Le autorità italiane hanno ribadito l’ allerta massima per la sicurezza in Iran, sconsigliando qualsiasi viaggio nel Paese. Ai cittadini italiani presenti viene raccomandata estrema cautela, la riduzione degli spostamenti non essenziali e il rispetto rigoroso delle indicazioni delle autorità locali, in particolare evitando fotografie, riprese video, manifestazioni e luoghi affollati. L’avviso, sottolinea il Ministero degli Esteri, si estende in modo stringente anche a giornalisti e operatori foto-cine: ogni attività non autorizzata è perseguibile penalmente. L’allarme diplomatico arriva mentre l’Iran è attraversato da una nuova ondata di proteste antigovernative che, secondo testimonianze e immagini circolate sui media internazionali, si sono estese da Teheran a numerosi centri del Paese, tra cui Urmia e Kermanshah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Proteste, blackout di internet e spari a Teheran: alta tensione in Iran. E la Farnesina avverte: "Evitate i viaggi”

