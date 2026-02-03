Criptovalute | ecco i sei consigli delle authority Ue per proteggersi da frodi e truffe online

La Commissione europea e le autorità di vigilanza come Eba, Esma ed Eiopa hanno messo in guardia gli investitori sui rischi delle criptovalute. In una scheda divulgativa, spiegano cosa fare e cosa evitare per proteggersi da truffe e frodi online. Tra i consigli principali, non condividere mai password, chiavi private o seed phrase. E invitano gli utenti a contattare direttamente il fornitore di cripto-attività in caso di dubbi o problemi. La guida mira a ridurre le truffe che ormai sono all’ordine del giorno nel settore digitale.

La rapida crescita delle cripto-attività e le loro caratteristiche specifiche (accessibilità globale, velocità, anonimato e spesso irreversibilità delle transazioni) hanno reso gli utenti un bersaglio privilegiato per i criminali informatici. I truffatori utilizzano tecniche sofisticate per ingannare, come "schemi Ponzi', false opportunità di investimento, offerte gratuite sui social media e messaggi ingannevoli. Usano anche truffe romantiche legate agli investimenti o indirizzi falsi per compromettere il portafoglio. Spesso contattano gli utenti tramite social media, app di messaggistica, email e chiamate inaspettate che sembrano autentiche.

