Truffe agli anziani la Polstrada recupera i gioielli rubati in A1 | appello per trovare la proprietaria

Le forze dell'ordine hanno recuperato alcuni gioielli rubati agli anziani lungo l'autostrada A1. Dopo aver intercettato i trasfertisti coinvolti in truffe, hanno restituito i preziosi e lanciato un appello per individuare la proprietaria dei gioielli. L'operazione si inserisce in una serie di interventi contro i truffatori che prendono di mira le persone più vulnerabili.

