Lezione speciale contro le truffe I carabinieri svelano i trucchi Appello agli anziani | facciamo rete

I carabinieri di Rivanazzano Terme hanno organizzato una serata speciale per mettere in guardia gli anziani dalle truffe. Il maresciallo Alessandro Fatone ha invitato i cittadini a fare rete e a stare attenti ai trucchi più diffusi. Durante l’incontro nella biblioteca di Retorbido, il comandante ha ripercorso le strategie usate dai truffatori e ha chiesto agli anziani di collaborare per difendersi meglio. L’obiettivo è semplice: aiutarsi a vicenda e riconoscere i segnali di allarme prima che sia troppo tardi.

"Aiutateci ad aiutarvi". è il messaggio lanciato dal maresciallo Alessandro Fatone, comandante della stazione carabinieri di Rivanazzano Terme, all'incontro che si è tenuto l'altra sera nella biblioteca comunale di Retorbido. Uno dei molti appuntamenti organizzati dall'Arma in tutto il territorio provinciale, con i Comuni e le parrocchie, nell'ambito dell'attività di prevenzione delle truffe ai danni di persone anziane. Un appello a "fare rete" contro questi odiosi reati, valorizzando le relazioni di fiducia già esistenti non solo tra le diverse istituzioni ma anche tra cittadini e carabinieri.

