Segni truffano un' anziana ma vengono arrestati dai carabinieri poco dopo

Due malviventi si sono finti nipoti per truffare un’anziana residente in un comune lepino, ma la donna ha riconosciuto la truffa e ha chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato i responsabili, impedendo che la truffa si concretizzasse ulteriormente. Un episodio che dimostra ancora una volta l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine.

© Frosinonetoday.it - Segni, truffano un'anziana ma vengono arrestati dai carabinieri poco dopo Si fingono nipoti ma la nonnina dopo essere stata truffata li fa arrestare dai carabinieri. Questa volta l'ennesima truffa ai danni un'anziana residente in un comune lepino a sud della provincia di Roma finisce male per i ladri.I Carabinieri del Nucleo Operativo di Colleferro, l’altro ieri, hanno. Frosinonetoday.it Tenta di truffare 89enne, incastrato dalle telecamere - Estate in diretta 01/07/2024 Finti carabinieri truffano due anziani, ma vengono scoperti e arrestati - Grosseto, 1 ottobre 2025 – Due uomini sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani fingendosi carabinieri. lanazione.it Truffano un anziano per 3.500 euro, ma vengono scoperti: due arrestati - Hanno truffato un uomo di 85 anni, originario di Miglianico, dicendogli che «tuo figlio ha avuto un incidente e servono 3. ilmessaggero.it I 4 segni più forti dello zodiaco (e perché non dovresti mai prenderti gioco di loro) - facebook.com facebook