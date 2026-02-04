Uomo disperso nei giorni scorsi trovato morto nel corso d’acqua vicino all’auto coinvolta in un incidente

Nel tardo pomeriggio di ieri, i soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo nel greto del torrente Tiepido, vicino all’auto coinvolta in un incidente. La persona dispersa nei giorni scorsi è stata trovata senza vita, ponendo fine a un’attesa lunga e carica di tensione per la comunità di San Damaso. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente e sui motivi che hanno portato alla scomparsa dell’uomo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, il silenzio del greto del torrente Tiepido, tra le boscaglie di San Damaso, in provincia di Modena, è stato spezzato da un ritrovamento che ha scosso la comunità. I vigili del fuoco, con una squadra SAF specializzata in recupero in ambienti difficili, hanno tratto dal corso d'acqua un corpo senza vita, ancora avvolto dalle acque torbide e dal fango accumulato dopo giorni di piogge. Il corpo, trovato a circa venti metri dalla carcassa di un'auto rovesciata tra la vegetazione, è stato identificato come quello di un uomo di 63 anni, residente nella zona, scomparso da diversi giorni.

