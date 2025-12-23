Trovato morto sul monte Corchia un uomo disperso da 10 giorni a Pisa

Un uomo disperso da dieci giorni nel massiccio del Monte Corchia è stato trovato senza vita. Le operazioni di ricerca, condotte congiuntamente dalle autorità locali, si sono concluse con un esito tragico. La notizia rappresenta un’ulteriore perdita per la comunità di Stazzema e per i familiari. Le autorità continueranno le indagini per fare luce sulle circostanze di quanto accaduto.

STAZZEMA — Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’uomo disperso nel massiccio del Monte Corchia. Il corpo esanime è stato individuato nel pomeriggio di oggi (23 dicembre) sulla parete impervia che sovrasta l’Antro del Corchia, un’area caratterizzata da pendenze scoscese e canali rocciosi particolarmente insidiosi. La drammatica scoperta è avvenuta grazie all’impiego della tecnologia: sono stati infatti i droni del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana (Sast) a localizzare la sagoma dell’uomo in un punto della parete non visibile dai sentieri principali, coordinando le operazioni dei tecnici che da ore stavano battendo la zona palmo a palmo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

