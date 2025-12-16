Dramma in Brianza | uomo trovato morto in un campo

Martedì mattina a Vedano al Lambro si è verificato un dramma: un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita in un campo di via Europa. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso.

Dramma a Vedano al Lambro martedì mattina. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita, in un'area verde in via Europa. Si tratta, secondo quanto al momento emerso, di un gesto volontario.A dare l'allarme e a far accorrere in via Europa, in un'area campestre vicino a via Dante Alighieri. Monzatoday.it

