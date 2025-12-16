Dramma in Brianza | uomo trovato morto in un campo
Martedì mattina a Vedano al Lambro si è verificato un dramma: un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita in un campo di via Europa. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale e le forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso.
Dramma a Vedano al Lambro martedì mattina. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita, in un'area verde in via Europa. Si tratta, secondo quanto al momento emerso, di un gesto volontario.A dare l'allarme e a far accorrere in via Europa, in un’area campestre vicino a via Dante Alighieri. Monzatoday.it
SUCIDIO AD AGRATE BRIANZA TROVATO UN CORPO IN DI UN 34enne IN UN CAMPO
Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge: trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto - Dramma della solitudine a Noto (Siracusa), dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. fanpage.it
Uomo trovato senza vita in casa: si teme una fuga di monossido di carbonio. L'allarme lanciato dalla figlia dell'82enne - Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, in via Premariacco 13, dove un uomo di 82 ann, di Orzano di Remanzacco è stato trovato senza vita nella propria abitazione. ilgazzettino.it
Barbara Tibaldi, segretaria FIOM-CGIL: “Il 12 dicembre sciopereremo. Contro questa manovra e contro questo governo. Perché il dramma salariale e l’assenza di futuro per tante fabbriche non può avere per risposta una presa in giro”. Il 12 dicembre sciop - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.