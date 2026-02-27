Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani ipotesi omicidio | altri feriti nell' abitazione

Un uomo è stato trovato morto in una casa di via Giuliani a Firenze. Nell'abitazione ci sono stati altri feriti, ma le circostanze precise non sono ancora chiare. La polizia ha avviato le verifiche del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per chiarire quanto accaduto. La scena del ritrovamento è sotto sequestro.

Macabra scoperta a Firenze. Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione di via Reginaldo Giuliani, nella periferia del capoluogo toscano. Stando alle ferite da arma da taglio rinvenute sul corpo, l'ipotesi al vaglio è quella di un omicidio. Nello stesso appartamento abitavano altri inquilini, alcuni dei quali trovati feriti. Sarebbero già tre i fermati, coinvolti in quella che sembra essere stata una spedizione punitiva legata a questioni di droga.