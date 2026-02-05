Camicette bianche - il musical debutta ad Agrigento e avvia la tournée nazionale

La tournée nazionale di "Camicette bianche - il musical" partirà dal teatro Pirandello di Agrigento con due spettacoli il 7 e l'8 febbraio, rispettivamente alle 21 e alle 18. È la prima tappa di un viaggio teatrale che attraverserà l’Italia con repliche a Palermo, Caltanissetta, Marsala, Napoli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

“Questo è Papà”, scritto da Davide Vinciprova, presidente del Movimento Centralità Familiare, approda negli Stati Uniti.

A Leolandia prende il via il Gran Galà d’Inverno, con il debutto del nuovo musical natalizio.

Mancano solo 72 ore. Ieri, sul palco storico del meraviglioso Teatro Pirandello di Agrigento, abbiamo rifinito ogni dettaglio per il debutto della Tournée Nazionale di Camicette Bianche - Il Musical. Abbiamo provato fino a tardi, perfezionando ogni nota ed og facebook