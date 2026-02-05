Camicette bianche - il musical debutta ad Agrigento e avvia la tournée nazionale

Da agrigentonotizie.it 5 feb 2026

La tournée nazionale di "Camicette bianche - il musical" partirà dal teatro Pirandello di Agrigento con due spettacoli il 7 e l'8 febbraio, rispettivamente alle 21 e alle 18. È la prima tappa di un viaggio teatrale che attraverserà l’Italia con repliche a Palermo, Caltanissetta, Marsala, Napoli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Camicette Bianche Il Musical

Ultime notizie su Camicette Bianche Il Musical

Argomenti discussi: Camicette Bianche – Il Musical: al via la vendita dei biglietti per lo spettacolo che arriva a Marsala; Marsala, al Teatro Impero lo spettacolo Camicette Bianche – Il Musical: il 6 marzo 2026; Marsala, in scena Camicette Bianche: il musical sulla tragedia della Triangle Factory.

Camicette Bianche – Il MusicalAl Teatro Impero di Marsala, il 6 marzo 2026, Camicette Bianche – Il Musical: una storia vera tra memoria, migrazione e diritti ... marsalalive.it

Marsala, in scena Camicette Bianche: il musical sulla tragedia della Triangle FactorySono in vendita i biglietti per Camicette Bianche – Il Musical, lo spettacolo che farà tappa al Teatro Impero di Marsala il 6 marzo 2026. Un’opera intensa e corale, scritta, diretta e musicata da Ma ... tp24.it

