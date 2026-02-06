Il musical Camicette bianche passeggiate tra cortili e castello scrittori che raccontano i monti Sicani | cosa fare nel weekend

Il weekend propone un mix di eventi per chi cerca qualcosa da fare. Al centro, il musical

Al teatro Pirandello due serate con lo spettacolo di Marco Savatteri, il tour domenicale con Beniamino Biondi alla scoperta degli angoli più sconosciuti del territorio. Gli autori Sardo, Savatteri e Sabella raccontano il cuore pià autentico della Sicilia. C'è anche il recital pianistico al Palacongressi Un fine settimana che attraversa linguaggi diversi tra palcoscenico, note, itinerari culturali e memoria letteraria. Al teatro Pirandello va in scena il musical “Camicette bianche” di Marco Savatteri mentre al Palacongressi la rassegna che unisce musica classica e jazz accoglie il recital pianistico di Angelo Vaccarello.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il weekend fino all’Epifania offre numerose opportunità per continuare a vivere le tradizioni e scoprire eventi culturali.

