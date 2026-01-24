A Treviglio, si apre un dibattito sulla gestione dell’assistenza ai bambini con patologie. Un bambino di tre anni, affetto da una condizione che richiede un farmaco salvavita, è stato escluso dal servizio di pre e post scuola. La sua famiglia denuncia difficoltà e preoccupazioni, evidenziando l’importanza di garantire sicurezza e inclusione per i bambini con bisogni speciali.

Treviglio (Bergamo) – È polemica a Treviglio per l’esclusione dal servizio di pre e post scuola di un bambino di tre anni affetto da una patologia che richiede, in caso di emergenza, un farmaco salvavita. Ygea srl, la società controllata dal Comune, ha respinto l’iscrizione del minore sostenendo di non poter garantire “un’adeguata assistenza medico-sanitaria”. Il caso. Il caso è stato sollevato dalla capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Matilde Tura, medico oltre che consigliera, che ha presentato un’interpellanza sulla vicenda. Ad innescare la polemica una comunicazione firmata dall’amministratrice unica di Ygea srl, Sara Travi, in cui si precisa che il personale educativo non è autorizzato a somministrare un determinato farmaco, in particolare in ragione della modalità di somministrazione che non è la consueta via orale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treviglio, bambino malato fuori dal pre scuola: “Da medico ho sentito una fitta al cuore”

Lombardia, denuncia choc consigliera Treviglio: “Bambino escluso da post scuola perché ha patologia”Una denuncia riguarda una famiglia di Treviglio, in Lombardia, che avrebbe ricevuto un messaggio discriminatorio riguardante l'accesso al post scuola.

Treviglio, bambino di tre anni escluso dal post scuola. Tura: “Più che un servizio uno strumento di discriminazione”A Treviglio, un bambino di tre anni è stato escluso dal post scuola a causa di una patologia che richiede l’assunzione di un farmaco salvavita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Treviglio, bambino malato fuori dal pre scuola: Da medico ho sentito una fitta al cuore.

Treviglio, bambino malato fuori dal pre scuola: Da medico ho sentito una fitta al cuoreIl bimbo di tre anni è affetto da una patologia che richiede, in caso di emergenza, un farmaco salvavita. Il caso sollevato da Matilde Tura (Pd), consigliera comunale e dottoressa: Non ci volevo cred ... ilgiorno.it

Niente pre e post scuola per un bambino a Treviglio: “Non vogliono responsabilità per un farmaco” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Bimbo È - Treviglio. . Ma che cosa portare in ospedale per la nascita di un bambino Ecco un elenco completo dei prodotti che vi serviranno per creare il vostro corredino, utile durante la degenza in clinica #CYBEXLemo #primainfanzia #passeggini #carroz - facebook.com facebook