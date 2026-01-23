Treviglio bimbo di tre anni escluso dal post scuola | il Codacons scrive al Comune

Il caso di un bambino di tre anni escluso dal servizio di post scuola a Treviglio a causa di una patologia che richiede farmaci salvavita ha attirato l'attenzione del Codacons. L'associazione ha richiesto chiarimenti all’amministrazione comunale per comprendere le motivazioni e le eventuali misure adottate, evidenziando l’importanza di garantire servizi inclusivi e rispettosi delle esigenze di tutti i bambini.

Treviglio. Il caso del bambino di tre anni escluso, per via di una patologia che richiede la somministrazione di un farmaco salvavita, dal servizio di post scuola è approdato al Codacons, che ha chiesto chiarimenti sulla vicenda. Attraverso una nota, l’associazione che tutela i diritti dei consumatori ha reso noto di aver scritto al Comune di Treviglio per conoscere i “criteri adottati” e, al tempo stesso, sollecitare “una soluzione che consenta al minore di accedere al servizio di post scuola”. A sollevare la questione è stata la capogruppo Pd Matilde Tura che, attraverso i social, ha contestato la decisione di Ygea, società controllata dal Comune, di non aver accolto la richiesta di iscrizione al servizio di pre e post scuola del bambino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

