Treviglio bimbo di tre anni escluso dal post scuola | il Codacons scrive al Comune
Il caso di un bambino di tre anni escluso dal servizio di post scuola a Treviglio a causa di una patologia che richiede farmaci salvavita ha attirato l'attenzione del Codacons. L'associazione ha richiesto chiarimenti all’amministrazione comunale per comprendere le motivazioni e le eventuali misure adottate, evidenziando l’importanza di garantire servizi inclusivi e rispettosi delle esigenze di tutti i bambini.
Treviglio. Il caso del bambino di tre anni escluso, per via di una patologia che richiede la somministrazione di un farmaco salvavita, dal servizio di post scuola è approdato al Codacons, che ha chiesto chiarimenti sulla vicenda. Attraverso una nota, l’associazione che tutela i diritti dei consumatori ha reso noto di aver scritto al Comune di Treviglio per conoscere i “criteri adottati” e, al tempo stesso, sollecitare “una soluzione che consenta al minore di accedere al servizio di post scuola”. A sollevare la questione è stata la capogruppo Pd Matilde Tura che, attraverso i social, ha contestato la decisione di Ygea, società controllata dal Comune, di non aver accolto la richiesta di iscrizione al servizio di pre e post scuola del bambino.🔗 Leggi su Bergamonews.it
A Treviglio, un bambino di tre anni è stato escluso dal post scuola a causa di una patologia che richiede l'assunzione di un farmaco salvavita.
Una denuncia riguarda una famiglia di Treviglio, in Lombardia, che avrebbe ricevuto un messaggio discriminatorio riguardante l'accesso al post scuola.
