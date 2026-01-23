Durante il fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026, alcune tratte ferroviarie a Firenze saranno soggette a modifiche e cancellazioni a causa di lavori programmati. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di pianificare i propri spostamenti, per evitare disagi e garantire un viaggio più agevole.

. Nel fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 si prevedono forti disagi per chi deve viaggiare in treno lungo la tratta Nord-Sud e Sud-Nord dell’Italia. La circolazione ferroviaria sarà totalmente sospesa nel nodo di Firenze, tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, dalle ore 15 di sabato 24 alle ore 15 di domenica 25. Saranno interessati, quindi, sia i treni Alta Velocità sia i convogli Intercity e i Regionali. La sospensione è necessaria a consentire l’avvio dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel quartiere Campo di Marte del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ferrovie, lavori a Firenze: nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026 modifiche e cancellazioni sulla circolazione dei treni

Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorniDal 14 gennaio, sulla linea Adriatica Pescara-Foggia, prenderà il via la terza fase di lavori di potenziamento strutturale e tecnologico.

Treni, lavori sulla Firenze-Viareggio. Per due mesi modifiche alla circolazioneDal 12 gennaio al 27 febbraio 2026, sulla linea Firenze-Viareggio, sono previsti lavori di rinnovo dei binari tra Montecarlo-San Salvatore e Tassignano-Capannori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze: 24 e 25 gennaio, cosa cambia. Alta velocità e regionali, la guida completa; Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Alta velocità, domani Italia divisa in due per i lavori a Firenze: ritardi di almeno un'ora, meno treni e bus sostitutivi, cosa sapere; Ferrovie, il punto sui lavori in Romagna: più sicurezza e velocità, ma non ovunque.

Ferrovie, nodo di Firenze in tilt il 24 e 25 gennaio: forte impatto sui treni alta velocitàDalle ore 15 di sabato 24 alle ore 15 dei domenica 25 gennaio circolazione sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte per la sostituzione di un ponte; bloccata anche la stazione di Santa Mar ... msn.com

Alta velocità, domani Italia divisa in due per i lavori a Firenze: ritardi di almeno un’ora, meno treni e bus sostitutivi. Ecco cosa sapereDalle ore 15 del 24 gennaio alle ore 15 del 25 circolazione sospesa per Frecce Trenitalia, Italo, Intercity e Regionali tra Firenze Rifredi e Campo di Marte: trasferimenti in autobus tra le due stazio ... msn.com

Ferrovie, al via la seconda fase dei lavori sulla Bari-Taranto: investimenti PNRR per 220 milioni #bari - facebook.com facebook

Ferrovie: Linea Bari - Taranto, al via la seconda fase dei lavori RFI finanziati dal PNRR x.com