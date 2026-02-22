sciopero trasporti aerei e treni a rischio il 26 27 e 28 febbraio

Uno sciopero programmato causa disagi ai trasporti aerei e ferroviari tra il 26 e il 28 febbraio, con cancellazioni e ritardi annunciati. Le compagnie aeree e le ferrovie hanno già comunicato che molti voli e treni saranno sospesi o subiranno variazioni di orario. Le autorità invitano i viaggiatori a verificare gli aggiornamenti prima di partire. Le proteste coinvolgono i lavoratori del settore, determinati a far sentire le loro richieste.

SCIOPERO NAZIONALE FERROVIERI 27–28 FEBBRAIO 2026 24 ORE DI LOTTA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE SGB e CUB Trasporti proclamano 24 ore di sciopero per tutte le lavoratrici e i lavoratori delle imprese che svolgono attività ferroviari - facebook.com facebook

