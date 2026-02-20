Venerdì 27 e sabato 28 febbraio, i treni di Trenitalia, Italo e Trenord fermeranno per 24 ore a causa di uno sciopero dei lavoratori. La decisione deriva da settimane di tensioni tra i sindacati e le aziende, che non hanno trovato un accordo su questioni salariali e condizioni di lavoro. Durante le 48 ore di astensione, nessun treno circolerà in tutto il paese, creando disagi ai passeggeri. I viaggiatori devono prepararsi a possibili cancellazioni e ritardi nei giorni dello sciopero.

I pendolari e i viaggiatori italiani si preparano a un nuovo sciopero dei treni. Dopo una sorta di “tregua” delle possibili agitazioni nel periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, venerdì 27 e soprattutto sabato 28 febbraio i lavoratori delle ferrovie incroceranno le braccia per 24 ore. Coinvolti Trenitalia, Italo e Trenord. Possibili disagi su tutte le tratte d’Italia. Quando ci sarà il nuovo sciopero dei treni, gli orari Le fasce orarie di garanzia Chi sciopera il 27 e 28 febbraio e perché Quando ci sarà il nuovo sciopero dei treni, gli orari Come confermato anche dal ministero dei Trasporti, dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20:59 di sabato 28 febbraio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo di FS Italiane, Italo e Trenord.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciopero treni venerdì 27 e sabato 28 febbraio, si fermano per 24 ore Trenitalia, Italo e Trenord

Leggi anche: Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12, Cub e Sgb: “Per Ambrosio e la sicurezza dei lavoratori”

Leggi anche: Sciopero treni lunedì 12 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e treni garantiti (Trenord, Trenitalia, Italo)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.