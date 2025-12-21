Incidente sulla Strada Statale 7 morta una donna

Nella prima mattinata di domenica 21 dicembre, sulla Strada Statale 7, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di una donna. L’incidente è avvenuto in direzione di Massafra, coinvolgendo diversi mezzi e creando disagi al traffico. La vicenda si aggiunge a un quadro di incidenti che richiede attenzione e interventi mirati per migliorare la sicurezza stradale. Incidente sulla Strada Statale 7, morta una donna.

Tarantini Time Quotidiano Ancora un grave incidente stradale. All'alba di domenica 21 dicembre una donna é morta in seguito a un incidente sulla SS7 Appia in direzione Massafra. L'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata, dopo essere finita fuori strada. L'uomo alla guida é rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale SS. Annunziata di Taranto. In 48 ore sono tre le persone morte in incidenti stradali. Solo ieri in viale Jonio, ha perso la vita Davide Adamo, 40 anni, dopo lo schianto contro un suv.

