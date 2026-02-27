Tredicenne in coma dopo il malore in palestra | si accascia davanti alle compagne di pallavolo rianimata dagli allenatori

Un ragazzino di 13 anni si è improvvisamente accasciato durante una sessione di allenamento in palestra, rimanendo privo di sensi. Le compagne e gli allenatori hanno immediatamente chiamato i soccorsi e avviato le prime manovre di rianimazione, che hanno permesso di stabilizzarlo temporaneamente. Ora si trova in condizioni di coma, sotto osservazione medica.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Colpita da un arresto cardiaco - nonostante la giovanissima età - dopo un allenamento di pallavolo. È successo lunedì sera (23 febbraio) a una ragazzina di 13 anni, ora in terapia intensiva, nella palestra della scuola media Olivi a Chioggia. Il malore Terminata la sessione di allenamento, la giovane si è accasciata a terra davanti alle compagne e agli allenatori della squadra. Per una frazione di secondo Matteo Bivi (nella foto in basso), uno dei tecnici della società sportiva, ha pensato al malore, ma accorrendo verso di lei e girandola su un fianco si è accorto subito che si trattava di una situazione ben più grave e inaspettata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

