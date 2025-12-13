Muore travolto da un treno a Imola davanti a una 16enne colta da malore

Venerdì sera a Imola si è verificato un tragico incidente lungo la linea ferroviaria, che ha causato la morte di un giovane di 25 anni. L'uomo, originario del Bangladesh, è stato investito da un treno regionale Piacenza–Ancona davanti a una 16enne colta da malore. L'accaduto ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Imola (Bologna), 13 dicembre 2025 - Tragedia venerdì sera lungo la linea ferroviaria a Imola. Un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita dopo essere stato i nvestito da un treno regionale Piacenza–Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, a circa 500 metri dalla stazione cittadina, poco dopo la ripartenza del convoglio in direzione Faenza. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava sui binari al momento del passaggio del treno. Il macchinista, accortosi della presenza della persona sui binari, n on ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il 25enne, che risulterebbe senza dimora, è morto sul colpo. Ilrestodelcarlino.it Imola, Gianluca Villa muore travolto da un'auto a Casalfiumanese: «Investito mentre stava portando a passeggio il cane» - Il 46enne è stato investito da una donna di 78 anni di Borgo Tossignano che procedeva verso Imola: un'altra vittima della strada in provincia di Bologna ... corrieredibologna.corriere.it

