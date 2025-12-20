Operazione Alto Impatto a Milano contro lo spaccio | 51 arresti

Ha coinvolto anche Milano l'operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi. Nella città e in provincia ci sono stati 51 arresti – di cui 29 stranieri e 3 minori – e altri 47 deferiti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacente. I controlli nei quartieri hanno permesso il sequestro di oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina e 220 grammi di chetamina oltre a 20 grammi di eroina, compresse di rivotril, 95 grammi di MDMA, 74 dosi di LSD ed una serra per la coltivazione della marijuana.

