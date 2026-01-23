Rapina in villa a Calcara | ladri spruzzano spray urticante al proprietario e fuggono con gioielli e contanti

Nella frazione di Calcara, a Crespellano, si è verificata una rapina in una villetta bifamiliare. I ladri hanno aggredito il proprietario con uno spray urticante, riuscendo a rubare gioielli e contanti. L'episodio, avvenuto in mattinata, evidenzia le preoccupanti criticità legate alla sicurezza nelle aree residenziali della zona. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Mattinata di paura a Calcara, frazione di Crespellano, dove una villetta bifamiliare è stata presa di mira da una banda di ladri che, per fuggire, non ha esitato ad aggredire il proprietario con uno spray urticante. Il colpo è avvenuto mercoledì 21 gennaio intorno alle 9.30.

Rapina in villa a Ronco Scrivia: ladri si fanno consegnare oro e contanti e chiudono il proprietario di casa in bagnoA Ronco Scrivia, nella frazione di Borgo Fornari, si è verificata una rapina in villa durante la quale i malviventi hanno sequestrato un uomo di 56 anni, chiudendolo nel bagno, mentre svaligiavano l'abitazione di oro e contanti.

Assalto in villa: spray urticante per neutralizzare il proprietarioA Bologna, il 23 gennaio 2026, una banda di ladri ha assaltato una villetta bifamiliare, riuscendo a penetrare all’interno e a mettere a segno un colpo che includeva oro, gioielli e contanti.

