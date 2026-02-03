Latina violenze e minacce alla madre | allontanato da casa un 18enne

La Polizia di Latina ha allontanato un ragazzo di 18 anni dalla casa di famiglia. Le indagini hanno accertato che avrebbe minacciato e picchiato la madre, comportamenti che non sono più tollerabili. Gli agenti hanno applicato una misura cautelare che vieta al giovane di avvicinarsi alla famiglia, per proteggere la donna. Ora la situazione resta sotto controllo, ma la vicenda mette in luce ancora una volta il problema delle violenze domestiche.

Latina, 3 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento nei confronti di un soggetto, classe 2007 residente a Latina, gravemente indiziato di condotte violente e vessatorie nei confronti della madre. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica, scaturisce da un'articolata attività investigativa che ha consentito di delineare un quadro di reiterati comportamenti aggressivi, minacciosi e intimidatori posti in essere dal giovane.

