Allontanato per maltrattamenti alla madre torna armato di coltello | arrestato

Lunedì 12, a Goro, i carabinieri di Mesola e Comacchio sono intervenuti a seguito di una segnalazione di disturbo in un’abitazione. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo, allontanato in precedenza per maltrattamenti alla madre, che è tornato armato di coltello. L’episodio ha portato all’arresto, evidenziando l’importanza della pronta risposta delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Nel pomeriggio di lunedì 12, i carabinieri di Mesola, con il supporto dell’aliquota radiomobile di Comacchio, sono intervenuti a Goro a seguito di una segnalazione dei residenti per disturbo proveniente da un’abitazione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGiunti sul posto, i militari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Armato di coltello, pretende cibo e alcolici: arrestato Leggi anche: Roma, rapinatore armato di coltello: arrestato 40enne colombiano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quistello, si presenta a casa dell’ex moglie e trova i carabineri “ad accoglierlo”; Anziano massacrato di botte dal figlio. Il pugno e la caduta contro lo spigolo: 33enne recidivo allontanato da casa; Condannato per maltrattamenti, torna a vivere dai genitori: loro per paura dormono in auto. Allontanato di nuovo, rifiuta il.... Condannato per maltrattamenti, torna a vivere dai genitori: loro per paura dormono in auto. Allontanato di nuovo, rifiuta il braccialetto elettronico - Già condannato in primo grado e allontanato da casa, appena vi è tornato a vivere ha ricominciato a maltrattare e minacciare di morte i genitori, tanto da costringerli a chiudersi a ... ilgazzettino.it Minaccia di morte la moglie, il figlio corre in strada e chiede aiuto: 57enne allontanato da casa dopo anni di maltrattamenti - È la sera di lunedì 22 dicembre quando al 112 arriva la richiesta d'aiuto di un ragazzo che abita in un paese della cintura urbana est di Padova. ilgazzettino.it Allontanato per maltrattamenti alla madre, torna armato di coltello: arrestato x.com Un 42enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è stato allontanato da casa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.