VIDEO Nuovi treni Minuetto | Svolta green per la ex fcu tutti i convogli diesel sostituiti con gli elettrici

Da oggi sulla linea regionale umbra ex Fcu è attivo il servizio elettrificato, con la sostituzione di tutti i convogli diesel. Sono stati introdotti nove nuovi treni Minuetto, contribuendo a una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questa innovazione rappresenta un passo avanti verso un sistema di trasporto pubblico più efficiente e ecologico per la regione.

Da oggi sulla linea ferroviaria regionale umbra, la storica ex Fcu, parte il servizio elettrificato. Tutti i convogli diesel sono stati sostituiti da nove nuovi treni Minuetto, segnando un'importante svolta “green” per la mobilità umbra.Intervista ad Amelia Italiano, direttore regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

