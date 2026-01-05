VIDEO Nuovi treni Minuetto | Svolta green per la ex fcu tutti i convogli diesel sostituiti con gli elettrici

Da oggi sulla linea regionale umbra ex Fcu è attivo il servizio elettrificato, con la sostituzione di tutti i convogli diesel. Sono stati introdotti nove nuovi treni Minuetto, contribuendo a una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questa innovazione rappresenta un passo avanti verso un sistema di trasporto pubblico più efficiente e ecologico per la regione.

Da oggi sulla linea ferroviaria regionale umbra, la storica ex Fcu, parte il servizio elettrificato. Tutti i convogli diesel sono stati sostituiti da nove nuovi treni Minuetto, segnando un'importante svolta "green" per la mobilità umbra.Intervista ad Amelia Italiano, direttore regionale.

Melasecche, treno Minuetto elettrico sulla Fcu dal 5 gennaio - "Dal 5 gennaio 2026 entrerà ufficialmente in funzione sulla Ferrovia centrale umbra il primo dei Minuetto elettrici, mentre proseguono incessantemente i lavori di ammodernamento della linea verso Tern ... msn.com

