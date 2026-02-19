Trapianto di cuore fallito al Monaldi si indaga sul ruolo dell'equipe di Bolzano

Al Monaldi, il trapianto di cuore è fallito, e le autorità indagano sulla possibile responsabilità dell’equipe di Bolzano. La vicenda ha portato al momento all’iscrizione nel registro degli indagati di sei professionisti a Napoli, tra medici e paramedici, e si valuta se coinvolgere anche altri operatori. La procura sta verificando se ci siano stati errori o negligenze durante l’intervento. La situazione rimane sotto esame, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’accaduto.

Le indagini per fare piena luce su quanto accaduto vanno avanti. Al momento sono sei gli indagati a Napoli, tra medici e paramedici, ma non è escluso che a breve altre persone, anche a Bolzano, possano essere iscritte nel registro degli indagati.