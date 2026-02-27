Trapianto Domenico l'infermiere di Bolzano | Ho messo io ghiaccio secco chirurga di Napoli ha detto che andava bene
Un infermiere dell'ospedale di Bolzano, presente durante il trapianto di cuore destinato a Domenico Caliendo, ha dichiarato di aver messo ghiaccio secco seguendo le istruzioni dell'equipe del Monaldi Napoli. L'infermiere ha riferito agli inquirenti di aver agito in accordo con le indicazioni ricevute dalla chirurga napoletana, confermando di aver svolto il suo ruolo secondo le direttive impartite.
