Morte Domenico l' inchiesta a Bolzano punta sui medici napoletani Un Oss | Ho chiesto se andava bene

Un operatore sanitario di Bolzano ha chiesto a un medico del team dell’ospedale se il ghiaccio utilizzato nel processo di conservazione fosse adeguato e ha ricevuto conferma. La vicenda riguarda la morte di un paziente e si concentra sulle modalità di gestione dei materiali e delle procedure mediche nel reparto. Le indagini si concentrano sui comportamenti dei medici coinvolti e sulle pratiche adottate durante l’intervento.

Un operatore sanitario di Bolzano chiese al medico del team dell'ospedale Mondaldi se il ghiaccio per il rabbocco nella borsa frigo per il cuore espiantato andasse bene ed ebbe una risposta positiva. Dalle testimonianze rese a Bolzano, uno degli oss racconta che con un collega e 'la dottoressa di.