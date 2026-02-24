Morte Domenico Bolzano spiega gli errori di Napoli sull'espianto del cuore Ancora nessuna menzione al ghiaccio secco

La relazione della Provincia di Bolzano chiarisce i problemi riscontrati durante l'espianto del cuore che ha portato al trapianto su Domenico Caliendo, evidenziando errori commessi dall’equipe del Monaldi di Napoli. La documentazione descrive passaggi specifici dell’intervento, come le difficoltà nel mantenere le condizioni ideali per il cuore. Bolzano ha voluto sottolineare le criticità e le decisioni prese in corsa durante l’operazione. La vicenda prosegue con nuove verifiche sulla procedura.

In una relazione inviata al Ministero della Salute, la Provincia Autonoma di Bolzano racconta cosa è accaduto durante l'espianto del cuore che è stato poi trapiantato al piccolo Domenico Caliendo, evidenziando le criticità dell'equipe del Monaldi di Napoli. Nessuna menzione, però, sul ghiaccio secco nel quale sarebbe stato trasportato l'organo e che lo avrebbe "bruciato", rendendolo inutilizzabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche BolzanoIl caso di Domenico, il bambino con danni al cuore causati da un errore nel trattamento, si è allargato anche a Bolzano.

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore"Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto del cuore a Napoli, secondo quanto riportato dal dipartimento Salute di Bolzano.

