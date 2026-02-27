Bambino morto dopo il trapianto la mamma di Domenico | Credo ancora nella sanità italiana

Domenico, un bambino napoletano, è deceduto dopo un intervento di trapianto che si è rivelato fallimentare. La madre, Patrizia Mercolino, ha dichiarato di credere ancora nella sanità italiana e ha annunciato la creazione di una fondazione dedicata ai bambini in difficoltà. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sulla sicurezza degli interventi chirurgici pediatrici.

“Conoscete tutti la storia di Domenico. Vorrei fare in modo che non ci si dimenticasse della sua storia e che non ricapiti più a nessun bambino quello che è capitato a lui, e che nessun’altra famiglia soffra come la mia. La mia intenzione è aprire una fondazione per aiutare tutti i bambini vittime di malasanità e soprattutto quei bambini che hanno bisogno di un trapianto, perché mio figlio aveva bisogno di un trapianto al cuore. Io ci credo ancora, e credo anche nella sanità italiana“, dice Patrizia Mercolino. Il bambino, di 2 anni, è morto sabato scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dove il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

