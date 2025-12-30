Taranto accusa | droga arma e munizioni due arrestati Guardia di finanza e polizia

Nella città di Taranto, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani, di 24 e 18 anni, pregiudicati. I fermati sono accusati di aver detenuto sostanze stupefacenti, un’arma clandestina e munizioni. L’operazione rientra in un’attività di controllo volto a contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata nella zona.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato un 24enne ed un 18enne, pregiudicati tarantini, ritenuti entrambi presunti responsabili dei reati di detenzione di sostanza stupefacente, di arma clandestina e munizioni. La Squadra Mobile e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto, nel corso di una mirata attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari nel Rione Salinella. Nell'abitazione del 24enne sono stati rinvenuti numerosi involucri preconfezionati di cocaina, una pistola semiautomatica cal.

Taranto, droga e armi in casa alla Salinella: due giovani arrestati - Sequestrata cocaina pronta per lo spaccio e una pistola clandestina. trmtv.it

Taranto, nascondeva in casa armi e droga: arrestato 54enne - In casa deteneva una pistola modificata, cocaina e 2 ordigni artigianali Nascondeva armi, droga ed esplosivo tra l’abitazione e la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

